Допоміг рикошет: українець Хльобас забив дебютний гол у Казахстані – відео

Нападник Дмитро Хльобас забив свій перший гол за Ордабаси у чемпіонаті Казахстану. Його клуб розписав домашню мирову.

Перший гол українця у новій команді

Український форвард відкрив рахунок у зустрічі проти Каспію. У середині першого тайму Дмитро Хльобас наважився на удар з-за меж штрафного.

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М'яч рикошетом від ноги суперника, змінив траєкторію та влетів у дальній кут воріт гостей. Воротар не зумів дотягнутись до м'яча та й майже не бачив моменту удару через захисника, який закрив йому огляд.

Однак дебютний гол українського футболіста не допоміг команді здобути перемогу. Гості за чотири хвилини після пропущеного голу зрівняли цифри на табло.

Хльобас наприкінці липня 2021 року перейшов у склад казахстанського клубу у статусі вільного агента. Українець підписав угоду до кінця 2021 року.

У новому сезоні-2021/2022 Дмитро відіграв за нову команду 4 матчі, у яких забив один гол.

Поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Ордабаси – Каспій відеоогляд (гол Хльобаса з 1:26)