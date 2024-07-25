Росіяни отримали дірку від бублика: CAS відхилив апеляцію у допінговій справі Валієвої

Через грандіозний допінговий скандал на зимових Олімпійських іграх-2022 Росію позбавили "золота" у командних змаганнях з фігурного турніру. У відповідь країна-агресор подала апеляцію.

25 липня Спортивний арбітражний суд опублікував реліз стосовно апеляції Олімпійського комітету Росії (ОКР). Системні допінгісти сподівалися повернути олімпійське "золото".

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Росіян залишили без олімпійського "золота"

CAS розглянув скаргу ОКР та заявив, що росіян справедливо позбавили золотої медалі. Тож немає жодних підстав переглядати рішення.

Група експертів дійшла висновку, що результати пані Валієвої в олімпійських командних змаганнях з фігурного катання були правильно анульовані в оскаржуваному рішенні, і що збірна команда з фігурного катання не могла бути нагороджена золотою медаллю. Таким чином, апеляції були відхилені,

– йдеться у релізі CAS.

Наразі CAS розглядає апеляцію Канади, яка зайняла четверте місце у командному турнірі. Вони вимагають взагалі анулювати результат росіян, а не тільки Валієвої. У разі ухвалення такого рішення бронзові медалі дістануться Канаді.

Коротко про допінг-скандал