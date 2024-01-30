Кремль у вівторок, 30 січня, обурився рішенням CAS щодо позитивної допінг-проби Каміли Валієвої та позбавлення її партнерів по команді золотої олімпійської медалі. Там заявили, що Росія спробує оскаржити ці рішення.

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Що кажуть у Кремлі про позитивну допінг-пробу Валієвої

Зокрема на це відреагував речник Путіна Дмітрій Пєсков.

"Ми не згодні з цими рішеннями – ні з рішенням суду, ні з рішенням федерації (ковзанярського спорту). Ми їх не приймаємо", – заявив він.

Також Пєсков заявив, що Росія буде до останнього відстоювати права своїх спортсменів.

Черговий допінг скандал за участі Росії

Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки через допінг-справу. Вона порушила антидопінгові правила перед Олімпійськими іграми-2022.

У командних змаганнях з фігурного турніру збірна ОКР посіла першу сходинку. Однак з "золотом" доведеться попрощатися, бо результати Валієвої анулювали.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) присудив Олімпійській збірній Росії третє місце у командному турнірі фігуристів на Олімпіаді-2022. Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) анулював всі результати Валієвої з 25 грудня 2021 року через позитивну допінг-пробу. Також Валієву позбавили золота чемпіонату Європи, який проходив у січні 2022 року.

Перше місце в командному турнірі у Пекіні присудили збірній США, друге – Японії.

Оновлений залік командного турніру Олімпіади-2022:

1. США – 65

2. Японія – 63

3. ОКР – 54

4. Канада – 53