Доннарумма зробив татуювання на честь перемоги Італії на Євро-2020
16 липня 2021 , 18:09Читать новость на русском
Джерело:instagram.com/stefanoreinoso
Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма зробив татуювання на честь перемоги його команди на чемпіонаті Європи з футболу. Татуювання прикрашає руку голкіпера.
Доннарумма опублікував сторіс в інстаграм, де подякував за татуювання майстру Stefano Reinoso.
Доннарумма з новим татуюванням / Фото instagram.com/gigiodonna99
Нагадаємо Герой Євро-2020 Доннарумма виграв усі серії пенальті у своїй кар'єрі: відео
Саме в майстра на сторінці і опубліковано фотографію татуювання, яке тепер прикрашає руку голкіпера. Це кубок Анрі Делоне, який вручають переможцям чемпіонату Європи. А під ним дата фіналу, в якому Італія обіграла Англію – 11.07.2021.
- Нагадаємо, що у фіналі Італія перемогла Англію лише у серії пенальті. Доннарумма відбив два останні удари (загалом англійці не реалізували три удари поспіль).
- Саме Доннарумма був визнаний найкращим гравцем Євро-2020.
- Після турніру голкіпер перейшов з італійського Мілану до французького ПСЖ. Він перейшов туди як вільний агент.