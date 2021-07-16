Доннарумма зробив татуювання на честь перемоги Італії на Євро-2020

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма зробив татуювання на честь перемоги його команди на чемпіонаті Європи з футболу. Татуювання прикрашає руку голкіпера.

Доннарумма опублікував сторіс в інстаграм, де подякував за татуювання майстру Stefano Reinoso.



Доннарумма з новим татуюванням / Фото instagram.com/gigiodonna99

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Саме в майстра на сторінці і опубліковано фотографію татуювання, яке тепер прикрашає руку голкіпера. Це кубок Анрі Делоне, який вручають переможцям чемпіонату Європи. А під ним дата фіналу, в якому Італія обіграла Англію – 11.07.2021.