Доннарумма зробив татуювання на честь перемоги Італії на Євро-2020

16 липня 2021 , 18:09
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Джерело:

instagram.com/stefanoreinoso

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма зробив татуювання на честь перемоги його команди на чемпіонаті Європи з футболу. Татуювання прикрашає руку голкіпера.

Доннарумма опублікував сторіс в інстаграм, де подякував за татуювання майстру Stefano Reinoso.


Доннарумма з новим татуюванням / Фото instagram.com/gigiodonna99

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Саме в майстра на сторінці і опубліковано фотографію татуювання, яке тепер прикрашає руку голкіпера. Це кубок Анрі Делоне, який вручають переможцям чемпіонату Європи. А під ним дата фіналу, в якому Італія обіграла Англію – 11.07.2021.

Автор: Ігор Саджениця