Герой Євро-2020 Доннарумма виграв усі серії пенальті у своїй кар'єрі: відео

Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма став переможцем в серії пенальті у фіналі Євро-2020. Він відбив два удари, а ще одного разу м'яч влучив у штангу. Для воротаря це чергова перемога в серії пенальті.

За свою історію Доннарумма жодного разу не програвав у серії пенальті. А таких серій за його кар'єру було п'ять. Хоча одного разу він сам не влучив з 11-метрової позначки.

До теми Джанлуїджі Доннарумма – найкращий гравець Євро-2020

В 17 років – проти Ювентуса

Доннарумма дебютував за Мілан в 16 років. А в 17 років відправився з командою на матч за Суперкубок Італії 2016 в Катар. Там довелося грати проти Ювентуса. В серії пенальті перемогу здобув саме Мілан, а голкіпер потягнув удар Дібали.

Два сейви проти Лаціо

Другого разу на серію пенальті довелося чекати до 2018 року. У півфіналі Кубка Італії Мілан двічі зіграв внічию з Лаціо. Тож переможця пари визначали в серії пенальті. Доннарумма відбив два удари суперників – Мілінковича-Савича та Лукаса Лейви. Але серія затягнулася до семи ударів. Правда свій сьомий удар Луїс Феліпе не реалізував, і Мілан переміг.

Промах у Лізі Європи

У сезоні 2020/2021 Доннаруммі самому довелося пробивати пенальті. Але він свій удар не реалізував. Це було у матчі кваліфікації Ліги Європи. Тоді через карантин відбір складався з одного матчу. І гра проти португальського Ріу Аве закінчилася внічию.

Перші сім ударів обидві команди реалізували. Після цього по одному промаху. Далі – по влучному удару. Доннарума пробивав десятим. Але не влучив у ворота. Не влучив і голкіпер Ріу Аве. Баннасер не забив за Мілан, але суперник теж не забив – штанга.

Дванадцятим пішов пробивати К'єр. Як і першого разу, він забив. А от Адерлан пробив занадто слабо, і Доннарумма впорався з його ударом.

Відео серії пенальті у матчі Ріу Аве – Мілан

Вихід у фінал

Четверта перемога – у півфіналі Євро-2020 над збірною Іспанії. Після промахів на початку, далі гравці обох команд пробивали влучно. Аж поки під час п'ятого удару в іспанців черга не дійшла до Морати. Він не зумів переграти Доннарумму.

Відео післяматчевих пенальті у матчі Італія – Іспанія

Перемога на Євро-2020

П'ята виграна дуель – у фіналі Євро-2020. Англійці не забили свої три останні удари. Рашфорд влучив у штангу, а з ударами Санчо та Сака голкіпер впорався.

Як це було Фейли Рашфорда і Санчо та чемпіонський сейв Доннарумми: серія пенальті фіналу Євро-2020 – відео

Варто відзначити, що Рашфорд та Санчо спеціально вийшли на поле на серію пенальті.

Дивіться відео післяматчевих пенальті у матчі Італія – Англія