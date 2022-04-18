Донька полоненої Паєвської здобула "бронзу" для України на" Іграх нескорених"

Наша збірна продовжує здобувати нагороди на "Іграх нескорених". У другий змагальний день українська лучниця Анна-Софія Пузанова виграла бронзову медаль в категорії новачків.

Неймовірне досягнення

Пузанова є дочкою української волонтерки та парамедика Юлії "Тайри" Паєвської, яка зараз перебуває в полоні російських військ. 18-річна Анна-Софія була допущена до змагань замість своєї матері, пише 24 канал.

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Паєвська планувала виступати в стрільбі з лука та паверліфтингу. Взяти участь у змаганнях Анні-Софії запропонували організатори та Фонд "Ігор нескорених".

Анна-Софія Пузанова під час Ігор Нескорених зустрілася з принцом Гаррі та Меган Маркл. Як повідомляє Sky News, Пузанова після спілкування з Гаррі заявила, що британський принц знає про ситуацію з її мамою та проявив "багато підтримки".

Мою маму взяли в полон російські військові біля Маріуполя 16 березня, більше місяця тому. Тепер вона, ймовірно, у Росії. Якщо чесно, я не знаю, де вона конкретно, бо ми не маємо зв'язку з нею. Я справді сумую за нею,

– сказала призерка Ігор.

У перший змагальний день збірна України здобула три нагороди.