Невероятное достижение
Пузанова является дочерью украинской волонтерки и парамедика Юлии "Тайры" Паевской, которая сейчас находится в плену российских войск. 18-летняя Анна-София была допущена в соревнования вместо своей матери, пишет 24 канал.
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Паевская планировала выступать в стрельбе из лука и паверлифтинга. Принять участие в соревнованиях Анни-Софии предложили организаторы и Фонд "Игорь непокоренных".
Анна София Пузанова во время Игр Непокоренных встретилась с принцем Гарри и Меганом Марклом. Как сообщает Sky News, Пузанова после общения с Гарри заявила, что британский принц знает о ситуации с ее мамой и проявил "много поддержки".
Мою маму взяли в плен русские военные у Мариуполя 16 марта, больше месяца назад. Теперь она, вероятно, в России. Если честно, я не знаю, где она конкретно, потому что у нас нет связи с ней. Я действительно скучаю по ней,
– сказала призер Игорь.
В первый соревновательный день сборная Украины получила три награды.
- Родион Ситдиков в толкании ядра стал лучшим и принес первое золото нашей команде.
- Еще 2 медали украинцы завоевали в прыжках в длину: Артем Лукашук стал вторым в своей категории, а Иван Герецун – третьим.