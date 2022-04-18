Невероятное достижение

Пузанова является дочерью украинской волонтерки и парамедика Юлии "Тайры" Паевской, которая сейчас находится в плену российских войск. 18-летняя Анна-София была допущена в соревнования вместо своей матери, пишет 24 канал.

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Паевская планировала выступать в стрельбе из лука и паверлифтинга. Принять участие в соревнованиях Анни-Софии предложили организаторы и Фонд "Игорь непокоренных".

Анна София Пузанова во время Игр Непокоренных встретилась с принцем Гарри и Меганом Марклом. Как сообщает Sky News, Пузанова после общения с Гарри заявила, что британский принц знает о ситуации с ее мамой и проявил "много поддержки".

Мою маму взяли в плен русские военные у Мариуполя 16 марта, больше месяца назад. Теперь она, вероятно, в России. Если честно, я не знаю, где она конкретно, потому что у нас нет связи с ней. Я действительно скучаю по ней,

– сказала призер Игорь.

В первый соревновательный день сборная Украины получила три награды.