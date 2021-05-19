Донбас дізнався суперників у хокейній Лізі чемпіонів

Чинний чемпіон України Донбас дізнався своїх суперників по груповому етапу хокейної Ліги чемпіонів – у швейцарському Цюріху відбулася церемонія жеребкування.

Команди були розподілені по кошиках з 1 по 5 відповідно до рейтингу CHL.

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Українська команда в групі G зіграє проти Рунгстеда (Данія), Руана (Франція) і Клагенфурта (Австрія).

На стадії групового турніру суперники зіграють по два матчі – вдома і в гостях. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в плей-офф хокейної Ліги чемпіонів.

Здобутки Донбаса в Європі

Донбас вигравав Континентальний кубок IIHF в 2013-му році і виступав у КХЛ в 2012/13 і 2013/14 роках.

Останній раз в Європі Донбас грав у 2019 році. У третьому раунді в групі F суперниками донеччан стали польська Краковія, казахстанський Бейбарис і білоруський Німан. Тоді команді не вдалося кваліфікуватися в Суперфінал турніру.

У нинішньому сезоні Донбас у фінальній серії плей-офф Української хокейної ліги з рахунком 4:0 обіграв київський Сокіл.

Груповий етап стартує 26 серпня.