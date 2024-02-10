Приховане благословення: відомий тренер – про перенесення бою Усик – Ф'юрі

Домінік Інгл прокоментував перенесення поєдинку за абсолютне чемпіонство в хевівейті. На його думку, відтермінування скоріше зіграє на користь Тайсону Ф'юрі, ніж Олександру Усику.

Після того, як Тайсон Ф'юрі взяв чергову відстрочку від поєдинку з Олександром Усиком, з'явилися чимало чуток про те, що "Циганський король" уникає бою з українцем. Так чи інакше, на думку британського тренера Домініка Інгла, саме Ф'юрі має бути задоволеним таким розвитком подій.

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Домінік Інгл побоюється за Ф’юрі

"Дивлячись на Ф’юрі на цьому етапі, я б сказав, що це, мабуть, приховане благословення. В його таборі відбувалися деякі речі.

Були чутки про те, що Тайсона звалили в нокдаун і він не притримувався свого стилю у спарингах. Дивлячись на той спаринг, він виглядав не дуже добре, тому чим довше Тайсон тренується, тим більше у нього з’являється переваги", – сказав Інгл.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.