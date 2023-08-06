Вони рекламують війну: легендарний Домінатор розкритикував НХЛ за її позицію щодо росіян

З початку повномасштабного вторгнення олімпійський чемпіон Домінік Гашек демонструє свою повну солідарність із народом України. Черговим підтвердженням цьому став його останній виступ на подкасті.

Легендарний ексголкіпер збірної Чехії з хокею Домінік Гашек, який 18 років кар'єри провів у Національній хокейній лізі США, вчергове продемонстрував свою проукраїнську позицію. Він розніс керівництво найсильнішої ліги світу за те, що воно досі дозволяє росіянам змагатися у НХЛ.

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НХЛ має нести відповідальність

58-річний чех зізнався, що зробить усе можливе, щоб компенсувати Україні рекламу російських спортсменів, яку робить ліга. Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек обурений таким станом справ, адже росіянам не місце на найстатусніших майданчиках світу.

Я не можу уявити, щоб 10 років тому я виступав проти НХЛ. Для гравців це робота, ось чому вони не виступають. Тому я певною мірою вибачаюся перед гравцями НХЛ, але я не буду просити вибачення перед босами та керівництвом НХЛ. Це чиновники, які мають встановлювати такі правила, щоб НХЛ не була рекламою російської війни. І я зроблю все, щоб НХЛ заплатила Україні мільярди за таке ставлення,

– сказав Гашек.

Домінік Гашек у НХЛ

Провів 18 років у найсильнішій лізі світу, протягом яких грав за: Чикаго Блекгокс, Баффало Сейбрс, Детройт Ред-Вінгс та Оттава Сенаторс. 6 разів визнавався найкращим голкіпером сезону. Єдиний воротар в історії НХЛ, який двічі визнавався найціннішим гравцем ліги за результатами регулярного сезону. 2-разовий володар Кубка Стенлі у складі Детройт Ред-Вінгс.