"Повний провал": легендарний хокеїст розкритикував НХЛ через наявність росіян у чемпіонаті

Легенда світового хокею Домінік Гашек жорстко розкритикував Національну хокейну лігу. Там, попри повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, досі виступають російські спортсмени.

Знаменитий чеський екс-хокеїст Домінік Гашек, який є дворазовим володарем Кубка Стенлі, прокоментував наявність російських спортсменів у Національній хокейній лізі. За його словами, НХЛ несе відповідальність за загублені життя українців.

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Легенда світового хокею заявив про "повний провал" боротьби з Росією

"Так, ми не чіпаємо російських хокеїстів, бо вони наймані працівники і нічого не вирішують... Це повний провал НХЛ, яка дозволяє громадянам Росії публічно виступати (грати) і, таким чином, рекламувати війну та злочини".

НХЛ несе відповідальність за загублені життя українців (і росіян) і має заплатити за це,

– написав Гашек.

Хто такий Домінік Гашек