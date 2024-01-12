"Повний провал": легендарний хокеїст розкритикував НХЛ через наявність росіян у чемпіонаті
Джерело:твіттер Домініка Гашека
Легенда світового хокею Домінік Гашек жорстко розкритикував Національну хокейну лігу. Там, попри повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, досі виступають російські спортсмени.
Знаменитий чеський екс-хокеїст Домінік Гашек, який є дворазовим володарем Кубка Стенлі, прокоментував наявність російських спортсменів у Національній хокейній лізі. За його словами, НХЛ несе відповідальність за загублені життя українців.
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"Так, ми не чіпаємо російських хокеїстів, бо вони наймані працівники і нічого не вирішують... Це повний провал НХЛ, яка дозволяє громадянам Росії публічно виступати (грати) і, таким чином, рекламувати війну та злочини".
НХЛ несе відповідальність за загублені життя українців (і росіян) і має заплатити за це,
– написав Гашек.
Хто такий Домінік Гашек
- Легендарний воротар, який провів 18 років у найсильнішій хокейній лізі світу. де представляв 4 клуби: Чикаго Блекгокс, Баффало Сейбрс, Детройт Ред-Вінгс і Оттава Сенаторс. 6-разовий найкращим голкіпер сезону в НХЛ.
- Єдиний воротар в історії, який двічі ставав найціннішим гравцем ліги за результатами регулярного сезону. У складі Детройт Ред-Вінгс 2 рази тріумфував у Кубку Стенлі.