Домінік Гашек, перший легендарний хокеїст, який відвідав Україну під час війни

Попри постійні ракетні обстріли у травні легендарний чеський воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон-1998 Домінік Гашек за прізвиськом Домінатор, відвідав Харків, Київ, Бучу, Ірпінь та Вінницю.

У перші дні візиту Гашек побував у Харкові, де побачив дві зруйновані ракетними обстрілами льодові арени.

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"Колись війна закінчиться й Україна почне свою відбудову. На мою думку, європейська та світова спільнота повинні захистити український хокей і відбудувати зруйновані арени. Бо зараз Україна захищає всіх нас", – підсумував Домінік Гашек.



Домінік Гашет відвідав пошкоджені війною українські міста

У рамках візиту Домінік зустрівся з президентом Федерації хокею України Георгієм Зубком, міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом, мером міста Києва Віталієм Кличком, заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом та олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком. Супроводжував Гашека в поїздці український олімпійський чемпіон Олексій Житник, з яким чех багато років провів у клубі НХЛ "Баффало Сейбрз".

"Під час візиту у мене є два завдання. По-перше, я хочу висловити підтримку українському народу, зустрітися з впливовими людьми та запевнити, що європейці з вами. По-друге, я хочу підтримати український хокей, який дуже постраждав під час війни. Багато льодових арен зруйновано або пошкоджено, багато досі перебувають в окупації. Я хочу, щоб українські діти повернулися на лід і продовжували займатися улюбленою справою", – сказав Гашек.



Домінік Гашек під час візиту до України

Особливу увагу Гашек приділив зустрічам з дітьми та тренерами хокейних шкіл. Він відвідав тренування хокейної школи "Сокіл" в Києві та зустрівся юними гравцями з ХК "Краматорськ", які були переселені зі східних регіонів України. Гашек висловив бажання підтримати український хокей, який серйозно постраждав внаслідок війни, і сприяти поверненню дітей на лід для продовження їхнього улюбленого виду спорту.

"Домінік Гашек став першою хокейною спортивною суперзіркою світового рівня, яка відвідала Україну з початку війни. Ми сподіваємось, що його приїзд відкриє двері в Україну і для інших спортсменів", – сказав президент Федерації хокею України Георгій Зубко.



Домінік Гашек отримав нагороду "Друг України" від Федерації хокею України

Федерація хокею України нагородила Домініка Гашека нагородою "Друг України". Нагадаємо, що перша нагорода була вручена телезірці спортивного телеканалу TSN Гордону Міллеру, який допоміг зібрати для українського хокею близько 200 тисяч доларів.