Український тенісист Олександр Долгополов показав, які звуки доводиться чути українським військовим на лінії фронту. У той час як на тенісних кортах українські тенісистки чують не настільки смертельні, але доволі принизливі вигуки від глядачів через свою проукраїнську позицію.

Поки Арина Сабалєнко та інші "нейтральні" спортсмени почуваються в небезпеці через незручні запитання про війну, Олександр Долгополов та багато інших українських спортсменів зі зброєю в руках захищають свою землю. Тенісна спільнота при цьому робить все для захисту перших і все менш охоче підіймає тему проблем других.

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Сьогодення Олександра Долгополова

Експерша ракетка України продемонстрував, як виглядають його звичайні дні. На відео чутно серію вибухів, а сам спортмен знаходиться в безпосередній близькості до епіцентру подій.

Робоче середовище. Ось як звучить постріл міномета (або подібної зброї) на відстані 800-1000 м від вас,

– написав український тенісист.

Долгополов на фронті: дивіться відео

Паралельно ж, уболівальники на тенісних кортах освистують українських тенісисток за те, що вони не тиснуть руку спортсменкам із "нейтральних" країн, які окрім слів, що війна – це погано, нічого не змогли з себе витиснути.

Арина Сабалєнко ж ще й нахабно маніпулює думкою вболівальників. Після матчу з Еліною Світоліною білоруска провокативно стояла біля сітки, чекаючи на рукостискання від українки, хоча чудово знала, що цього не буде. Олесандр Долгополов не залишив такі показові дії без уваги.

Виникає тільки одне запитання – коли тенісна й загалом спортивна спільнота продемонструє здоровий глузд і забанить далеко не нейтральних спортсменів звідусіль. Адже головний принцип спорту – це рівність прав, та чи зберігається він в нинішніх умовах?