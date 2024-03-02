"Боягузи б’ють по мирних жителях": Долгополов прокоментував цинічну атаку Росії по Одесі
Джерело:Олександр Долгополов
Російські війська вночі 2 березня завдали дронової атаки по Одесі. Наразі відомо про тьох загиблих людей.
На своїй сторінці у соцмережі Х колишній український тенісист, який нині воює у складі ЗСУ, відреагував на дрону атаку Росії по Одесі. Він назвав російських військових дикунами.
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Що відомо про російську атаку по Одесі
"Російські боягузи б’ють по мирних жителях Одеси. Нічого нового, дикунам потрібна невинна кров", – написав він.
Нагадаємо, що російська армія атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. Сили ППО збили сім з восьми дронів, які окупанти випустили по Одесі.
Внаслідок російської дронової атаки троє людей загинуло, восьмеро травмувались.Зауважимо, що серед загиблих трирічна дитина. Також з-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості.
Колишній тенісист захищає країну від окупантів
- Нагадаємо, що Долгополов повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення.
- Раніше він розповідав про свої обов'язки у лавах ЗСУ. За його словами, він є аеророзвідником і, головним чином, займається роботою з дронами, включаючи пілотування, розвідку, наведення та знищення ворога.
- Протягом своєї кар'єри він чотири рази ставав титулованим чемпіоном АТР: тричі в одиночному розряді та один раз у парному.
- Найвище місце у рейтингу найкращих тенісистів світу, яке досягав киянин, було 13-те в січні 2012 року. За роки своєї кар'єри на корті він заробив 7 мільйонів доларів призових.