У другому колі буде "синьо-жовте" дербі: Калініна здобула непросту стартову перемогу на US Open

У понеділок, 26 серпня, відбулися матчі 1/64 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу. В одному з них Ангеліна Калініна зустрічалася з п'ятою ракеткою Франції Осеан Доден.

Осеан Доден – Ангеліна Калініна 1:2 (1:6, 6:3, 1:6)

Це була третя очна зустріч між тенісистками. Українка здобула свою другу перемогу, що дозволило їй пробитися в наступне коло американського "мейджора", пише 24 Канал.

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Перший сет був повністю за Ангеліною Калініною. Після рахунку 1:1 вона зробила ривок у п'ять геймів і без проблем його виграла.

Друга ж партія абсолютно не задалася в уродженки Нової Каховки. Зі старту відбувся ще один відрізок з п'яти виграних геймів, проте цього разу вони були в активі Осеан Доден. Українка змогла дещо скоротити різницю, але камбек не відбувся – 3:6 для Калініної.

У вирішальному ж сеті знову домінувала Ангеліна. Вона взяла стартові п'ять геймів, після чого суперниці під нуль забрали свої подачі, тож четверта ракетка України тріумфувала з рахунком 6:1.

Трішки статистики. Протягом матчу, який тривав годину 42 хвилини, Ангеліна Калініна зробила 9 ейсів при 3 подвійних помилках, реалізувала 5 із 7 брейк-поінтів та виграла 10 із 12 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що в 1/32 фіналу відбудеться українське дербі. Суперницею Ангеліни Калініної стане Еліна Світоліна, яка також здобула стартову перемогу на US Open у трьох сетах. Вони вже зустрічалися у 2024 році й тоді тріумфувала чинна друга ракетка національного рейтингу.