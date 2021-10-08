До мільйона доларів, – Кополовець розповів про організацію договірних матчів в Україні

Колишній півзахисник Карпат, Говерли, Белшіни і Миная Михайло Кополовець прокоментував організацію договірних матчів в Україні під час своєї ігрової кар'єри.

Михайло Колоповец визнав, що коли був футболістом, то до нього надходили пропозиції про участь в договірних матчах.

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"Були звичайно. Я живу в реальному світі, де були контори, постійні спокуси, звичайно пропонували. Більшості футболістів пропонували в різні моменти. Я людина, яка ще з тих часів. В наш час, коли ми грали, це було дуже розвинене. Здачі, тому треба – вам не треба, "три в три". Молодь зараз не зрозуміє що таке "три в три". "Три в три" – це ти вдома береш три очки, віддаєш на виїзді три. От і все", – розповів він.

Михайло Кополовець висловився і про суми, які фігурують в українських договірних матчах.

"Суми – пів мільйона доларів, може і мільйон доларів, коли вирішуються призові місця. Просто звичайно ніхто про це нічого не буде говорити. Я не кажу, що я там в цьому брав участь, але пропонували", – зізнався Михайло Колоповець.

Коротко про кар'єру Кополовця