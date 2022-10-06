Вадуц вже грав з Дніпром та Чорноморцем в єврокубках: як це було

Команда з Ліхтенштейну вже не вперше гратиме проти українських клубів. Поки наші клуби жодного разу не втратили очки із Вадуцем.

У четвер Дніпро-1 проведе третій поєдинок в Лізі Конференцій 2022-2023. Команда Олександра Кучера позмагається із Вадуцем з Ліхтенштейну, пише 24 канал.

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Команди з цієї країни – рідкі гості на високих стадіях єврокубків. У Ліхтенштейні банально немає свого чемпіонату, тому це єдина країна, яка не має свого представника у Лізі чемпіонів.

Натомість в Ліхтенштейні проводиться Кубок. Переможець цього турніру кожен сезон має квиток на ранні стадії Ліги Конференцій. Гегемоном місцевого футболу є як раз столичний Вадуц.

Команда ніколи раніше не доходила до групових стадій єврокубків, але вже має невеличку історію зустрічей із українцями.

Повний провал із Чорноморцем

У першому для України євросезоні 1992/1993 Вадуц зійшовся у Кубку володарів Кубків у першому кваліфікаційному раунді з Чорноморцем. Обидві гри завершились розгромами від одеситів.

В Ліхтенштейні "синьо-чорні" забили п'ять сухих м'ячів, тоді як в Одесі був зафіксований рахунок 7:1. Покер у матчі-відповіді зробив Юрій Нікіфоров. Правда, шлях Чорноморця в тому турнірі був недовгим.

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Вже у наступному раунді команда Віктора Прокопенка після мінімальної перемоги в гостях над Олімпіакосом розгромно програла вдома (0:3). Цікаво, що тоді голи у ворота Чорноморця забили ексгравці Дніпра Литовченко та Протасов.

Дніпро мав проблеми із Вадуцем

У другій і останній поки дуелі цієї команди з українцями брав участь як раз клуб із Дніпра. Команда Євгена Кучеревського пересіклась із ліхтенштейнською командою в Кубку УЄФА 2003/2004 на першій же стадії.

. Матч Дніпро-1 – Вадуц пройде 6 жовтня у словацькому місті Кошице. Початок – о 19:45 за київським часом

Дві зустрічі завершились мінімальними перемогами Дніпра. Правда, кожного разу голи забивались під занавіс зустрічі. У Ліхтенштейні Рикун вирвав для "біло-голубих" перемогу на 88 хвилині.

А вже за два тижні той таки Олександр забив переможний гол на 75 хвилині. В тому турнірі Дніпро ще пройшов непростих суперників в особі Гамбурга та Динамо Загреб, однак в 1/16 фіналу вилетів від Марселя.