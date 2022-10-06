В четверг Днепр-1 проведет третий поединок в Лиге Конференций 2022-2023. Команда Александра Кучера сразится с Вадуцем из Лихтенштейна, пишет 24 канал.

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Команды из этой страны – редкие гости на высоких стадиях еврокубков. В Лихтенштейне банально нет своего чемпионата, поэтому это единственная страна, не имеющая своего представителя в Лиге чемпионов.

В Лихтенштейне проводится Кубок. У победителя этого турнира каждый сезон есть билет на ранние стадии Лиги Конференций. Гегемоном местного футбола является именно столичный Вадуц.

Команда никогда раньше не доходила до групповых стадий еврокубков, но имеет небольшую историю встреч с украинцами.

Полный провал с Черноморцем

В первом для Украины в евросезоне 1992/1993 Вадуц сошелся в Кубке обладателей Кубков в первом квалификационном раунде с Черноморцем. Обе игры завершились разгромами от одесситов.

В Лихтенштейне "сине-черные" забили пять сухих мячей, в то время как в Одессе был зафиксирован счет 7:1. Покер в ответном матче сделал Юрий Никифоров. Правда, путь Черноморца в том турнире был недолгим.

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Уже в следующем раунде команда Виктора Прокопенко, после минимальной победы в гостях над Олимпиакосом, разгромно проиграла дома (0:3). Интересно, что голы в ворота Черноморца забили эксигровцы Днепра Литовченко и Протасов.

Днепр имел проблемы с Вадуцем

Во второй и последней пока дуэли этой команды с украинцами принимал участие как раз клуб из Днепра. Команда Евгения Кучеревского пересеклась с лихтенштейнской командой в Кубке УЕФА 2003/2004 на первой стадии.

Следует знать. Матч Днепр-1 – Вадуц пройдет 6 октября в словацком городе Кошице. Начало – в 19:45 по киевскому времени

Две встречи завершились минимальными победами Днепра. Правда, каждый раз голы забивались под занавес встречи. В Лихтенштейне Рыкун вырвал для "бело-голубых" победу на 88-й минуте.

А уже через две недели тот же Александр забил победный гол на 75 минуте. В этом турнире Днепр еще прошел непростых соперников в лице Гамбурга и Динамо Загреб, однако в 1/16 финала вылетел от Марселя.