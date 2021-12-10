Дніпро-1 завдяки двом пенальті розгромив Маріуполь, який тайм грав у меншості: відеоогляд
Джерело:24 канал
Маріуполь та Дніпро-1 ввечері 10-го грудня очним матчем відкрили програму 18-го туру чемпіонату України. Поєдинок у Маріуполі закінчився перемогою гостей з Дніпра.
Маріуполь – Дніпро-1 0:3
Гол: Довбик, 35 (п), Пихальонок, 75 (п), Білл, 78
Вилучення: Кащук, 45+1 (Маріуполь)
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Дніпру-1 вдалося втілити свою перевагу в середині першого таймі завдяки точному удару Артема Довбика з пенальті. Гості заробили одинадцятиметровий після того, як Кащук у штрафному відмахнувся від Дубінчака.
Уже в компенсований до першого тайму Маріуполь ще й залишився у меншості. Кащук вдруге грубо зіграв проти Дубінчака та отримав ще один гірчичник – вилучення.
Після перерви Артем Довбик збільшив перевагу дніпрян, але його гол скасували через офсайд. Згодом нападник збірної України змарнував вихід віч-на-віч з Турбаєвським.
Дніпро-1 закріпився на третьому місці
Дніпряни таки подвоїли перевагу на 75-й хвилині. Гуцуляк заробив пенальті після того, як його у штрафному збив Мампасі. Удар з позначки реалізував Пихальонок.
Після другого голу "азовці" посипалися та майже відразу пропустили втретє: Білл засмутив господарів ударом з меж штрафного після чудового прострілу з правого флангу.До уваги. Перемога дозволила Дніпру-1 закріпитися на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ (40 очок). Маріуполь остання команда ліги (8 очок).
Маріуполь – Дніпро-1 відеоогляд