Полісся вже зробило лідеру УПЛ подарунок: онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Ворскла

Суботню програму 16-го туру УПЛ-2023/2024 закриє матч між Дніпром-1 та Ворсклою. Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу, а початок гри 2 грудня о 17:00.

Сама трансляція розпочнеться о 16:20. Адже перед поєдинком ведучі студії Олександр Новак та Віталій Похвала поділяться очікуваннями від матчу та чого слід чекати від поєдинку Дніпра-1 та Ворскли, пише 24 Канал.

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Максимов проти Скрипника

Дніпряни підходять до цього матчу у статусі лідера УПЛ. За 15 турів команда Юрія Максимова набрала 33 бали та на 2 очки випереджає найближчого конкурента житомирське Полісся, яке 1 грудня загубило перемогу у поєдинку проти Вереса (1:1).

Ворскла з 19 пунктами посідає лише 8-му позицію.

Майбутня зустріч буде вже 13-ю в очних протистояннях цих двох колективів. До 2 грудня дніпровський клуб здобув 6 перемог при 2-х поразках. Ще 4 матчі були зведені в мирові.

Стартовий свисток пролунає о 17:00. Коментувати цю зустріч буде Олександр Золотогорський та Олексій Корицький.

Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція