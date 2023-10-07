Дніпро-1 – Верес: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Дніпро-1 та Верес в цьому сезоні виступають ненайкращим чином. Якщо команда з Дніпра зуміла хоча б піднятися в середину турнірної таблиці, то рівненський клуб перебуває в зоні вильоту. В суботу, 7 жовтня, команди проведуть матч один проти одного. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Верес доступна на сайті 24 Каналу.

Дніпро-1 в минулому сезоні посів друге місце в чемпіонаті України. Команда отримала можливість спробувати свої сили у кваліфікації Ліги чемпіонів. Але все для них закінчилося фіаско – Дніпро-1 став першим клубом, який вилетів з трьох кваліфікацій єврокубків за один сезон.

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І дещо поправити ситуацію в чемпіонаті України вдалося завдяки двом перемогам в останніх двох матчах. Завдяки цьому команда набрала 12 очок за сім ігор і поки перебуває на сьомій сходинці в турнірній таблиці. При цьому що Дніпро-1 за таких умов може претендувати й на лідерство в чемпіонаті. Адже вони зіграли на два матчі менше, аніж Шахтар, і відстають від "гірників" на шість очок.

А от Верес за вісім матчів лише одного разу переміг, а програв вже чотири матчі. Через це команда перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці. Правда два останні матчі рівненці не програли – обидва рази зіграли внічию 0:0. Але це не надто покращило їх ситуацію.

Матч Дніпро-1 – Верес відбудеться в суботу, 7 жовтня. Початок матчу о 13:00. Ця гра відбудеться в Дніпрі на "Дніпро-арена"

У прямому ефірі матч Дніпро-1 – Верес транслюватиме телеканал УНІАН. Онлайн-трансляція цього матчу доступна на YouTube-канал FootballHub. Коментатор матчу – Олександр Золотогорський.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Верес доступна на сайті 24 Каналу.

Дніпро-1 – Верес онлайн