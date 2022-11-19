Дніпро-1 переміг Шахтар в центральному матчі УПЛ: команда і далі без поразок - відео

Центральним матчем першого кола УПЛ стало протистояння Дніпро-1 та Шахтаря. У цьому матчі перемогу здобула команда з Дніпра.

Дніпро-1 – Шахтар 2:1

Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 – Мудрик, 17

Це був матч, в якому зустрілися команди, які посідають два перші місця в турнірній таблиці. Дніпро-1 до цього матчу випереджав суперника на п'ять очок, але в "гірників" ще є матч в запасі. Окрім того, в УПЛ ці дві команди йшли без поразок.

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Окрім того, була цікава і дуель тренерів. Ігор Йовічевіч в минулому сезоні тренував Дніпро-1, але влітку 2022 року зі скандалом перейшов в Шахтар. А Олександр Кучер свого часу чимало часу виступав саме за донецький клуб.

Ще одне цікаве протистояння – дуель лідера гонки бомбардирів Артема Довбика проти зіркового вінгера Михайла Мудрика. Обоє в цьому матчі відзначилися забитими голами.

Першим забив саме Мудрик. Він вирішив проявити ініціативу та пішов одразу на декількох суперників. Пройшовши їх на швидкості, він завдав удар низом. Удар не був небезпечним, але помилки допустився голкіпер дніпрян Макс Валеф. Так рахунок у зустрічі було відкрито.

Та за чотири хвилини на табло був рівний рахунок. Не обійшлося без Довбика, який до цього змарнував нагоду відзначитися. Цього разу він віддав пас на Гуцуляка, який у штрафному відпасував на Піхальонка. А вже той відправив м'яч у ворота суперників.

А от у другому таймі вже забив сам Довбик. Він отримав пас перед штрафним майданчиком, спиною прикрив м'яч від Матвієнка. Після чого пробив з розвороту. Трубін не встиг зреагувати як слід.

Шахтар міг уникнути поразки в цьому матчі. Але більше Мкс Валеф таких помилок не допускався.

Дніпро-1 перемагає та йде у відрив в турнірній таблиці. Команда і далі без поразок в чемпіонаті України. А от Шахтар програв і тепер відстає від суперника на вісім очок.

Окрім того, для Дніпро-1 це перша перемога над Шахтарем. До цього попередні п'ять матчів в УПЛ закінчувалися для дніпрян поразками.