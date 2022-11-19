Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція центрального матчу першого кола УПЛ

Центральним матчем першого кола УПЛ стане гра, в якій лідер турнірної таблиці Дніпро-1 прийматиме Шахтар, що йде на другій позиції. Гра відбудеться в суботу, 19 листопада, і розпочнеться о 13:00.

Дніпро-1 та Шахтар в цьому сезоні ще не програвали. Дніпро за 12 матчів переміг 10 разів. Шахтар же зіграв 11 матчів, але здобув лише вісім перемог, тож і відстає від суперника на п'ять очок (хоча має матч в запасі).

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Матч Дніпро-1 – Шахтар відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Гра розпочнеться о 13:00.

До цього команди п'ять разів грали в рамках УПЛ, і всі матчі закінчилися на користь "гірників". А дніпряни за цей час лише двічі змогли забити у ворота суперників.

Особливістю цього матчу є й те, що Шахтар тренує Ігор Йовічевіч, який минулого сезону був наставником Дніпро-1, але влітку зі скандалом покинув команду, щоб очолити донецький клуб.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Шахтар