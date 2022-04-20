Дніпро-1 повішав захмарний цінник на Довбика: Динамо навіть не мріє про трансфер нападника
Джерело:Fanday
Артем Довбик підтримуватиме форму разом із київським Динамо. Однак чемпіон України навіть не розглядає варіант із трансфером найкращого бомбардира УПЛ.
Суркіс: На Довбика такий цінник, що ми ним навіть не цікавилися
Президент Динамо прокоментував можливий трансфер Артема Довбика у команду. Ігор Суркіс виключив появу нападника у складі киян на постійній основі. Чемпіон України не буде оформляти перехід забивного форварда через серйозні забаганки Дніпра-1.
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Дніпровський клуб готовий продати Артема, але за солідну суму.
Чи немає у планах його підписати? Дніпро-1 виставив на Довбика такий цінник, що ми ним навіть не цікавилися. Спочатку 10 мільйонів, потім 15, зараз 20. Навіть за першу суму ми не були готові купити Довбика. Тема закрита!,
– сказав Суркіс.
Доля легіонерів Динамо, які не повернулись у команду після початку війни в Україні, буде вирішуватись після закінчення сезону.
Довбик тренуватиметься з Динамо, поки не вирушить у розташування збірної України, яка на початку травня розпочне підготовку до гри проти Шотландії. Артем вже прибув до киян, які базуються у Румунії. Футболіст групи атаки зіграє у біло-синій футболці в благодійних матчах.
Нагадаємо, що Довбик став найкращим бомбардиром першої частини сезону УПЛ. Артем наколотив у ворота суперників 14 м'ячів, випередивши динамівця Віктора Циганкова.