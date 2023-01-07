Дніпро-1 зіграє проти Шацьких та Кочергіна: всі суперники команди Кучера на зборах

Підопічні Кучера одними з перших серед команд УПЛ розпочнуть підготовку до другої половини сезону. Стало відомо, де дніпряни проведуть збори і з ким гратимуть спаринги.

Лідер чемпіонату України Дніпро-1 проведе два закордонні збори під час зимової паузи. Про це повідомила пресслужба дніпровського клубу.

Читайте також Перед матчем він не пив, але після гри йому давали дні на відновлення, – Фомін про екс-партнера

Спортклубівці запланували два збори у Туреччині: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого. Під час зборів підопічні Кучера проведуть сім спарингів. Серед суперників є добре знайомі українським уболівальників імена.

Контрольні матчі Дніпра-1

15 січня. Дніпро-1 – Динамо, Тбілісі, Грузія

16 січня. Дніпро-1 – Пахтакор, Узбекистан

20 січня. Дніпро-1 – Ракув, Польща

21 січня. Дніпро-1 – Копер, Словенія

29 січня. Дніпро-1 – Сутьєска, Чорногорія

2 лютий. Дніпро-1 – Мура, Словенія

7 лютого. Дніпро-1 – Ауда, Латвія

, що у польському Ракуві виступає вихованець Дніпра Владислав Кочергін, який також відомий своїми виступами за луганську Зорю. А узбецький Пахтакор тренує легендарний форвард київського Динамо Максим Шацьких.

Варто додати, що Дніпро-1 планує трансляції всіх товариських поєдинків.

Зазначимо, що дніпряни 16 лютого зіграють перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Старт 16-го туру УПЛ запланований на 4 березня.