Дніпро-1 зіграє проти Шацьких та Кочергіна: всі суперники команди Кучера на зборах

7 січня 2023, 15:15
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Джерело:

СК Дніпро-1

Підопічні Кучера одними з перших серед команд УПЛ розпочнуть підготовку до другої половини сезону. Стало відомо, де дніпряни проведуть збори і з ким гратимуть спаринги.

Лідер чемпіонату України Дніпро-1 проведе два закордонні збори під час зимової паузи. Про це повідомила пресслужба дніпровського клубу.

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Спортклубівці запланували два збори у Туреччині: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого. Під час зборів підопічні Кучера проведуть сім спарингів. Серед суперників є добре знайомі українським уболівальників імена.

Контрольні матчі Дніпра-1

  • 15 січня. Дніпро-1 – Динамо, Тбілісі, Грузія
  • 16 січня. Дніпро-1 – Пахтакор, Узбекистан
  • 20 січня. Дніпро-1 – Ракув, Польща
  • 21 січня. Дніпро-1 – Копер, Словенія
  • 29 січня. Дніпро-1 – Сутьєска, Чорногорія
  • 2 лютий. Дніпро-1 – Мура, Словенія
  • 7 лютого. Дніпро-1 – Ауда, Латвія
Нагадаємо, що у польському Ракуві виступає вихованець Дніпра Владислав Кочергін, який також відомий своїми виступами за луганську Зорю. А узбецький Пахтакор тренує легендарний форвард київського Динамо Максим Шацьких.

Варто додати, що Дніпро-1 планує трансляції всіх товариських поєдинків.

Зазначимо, що дніпряни 16 лютого зіграють перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Старт 16-го туру УПЛ запланований на 4 березня.

Автор: Сергій Шаховець