Відсіяли баласт: Дніпро-1 попрощався з легіонером та забивним нападником

Дніпро-1 вирішив на тренувальні збори у Туреччину. Разом із командою Олександра Кучера не поїхало одразу два футболісти.

Два тренувальні збори відбудуться у місті Белек. Вже безпосередньо у Туреччині до команди доєднаються легіонери.

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На вихід

Разом із командою у Туреччину не вирушили двоє гравців – Габріель Бузанелло та Артем Громов.

Дніпро-1 оголосив про прощання з цими футболістами. У клубі подякували Громову та Бузанелло за роботу та побажали успіху у нових командах.

Бузанелло був орендований українським клубом у бразильського Шапекоенсе. У футболці Дніпра-1 лівий захисник провів 14 матчів, у яких відзначився 4 асистами.

Щодо Артема Громова, то 32-річний нападник теж провів 14 поєдинків у сезоні-2022/2023, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі. Артем виступав за Дніпро-1 із кінця липня 2022 року, коли перейшов із луганської Зорі. Футболіст залишився без клубу.

Підготовка в Туреччині буде поділена на два етапи: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого. Дніпро-1 на зборах запланував 7 спарингів. Нагадаємо, що клуб закінчив перше коло УПЛ на першому місці, випереджаючи Шахтар та Динамо на 5 балів.