Ледь не облажались без Довбика: Дніпро-1 вириває перемогу в УПЛ завдяки крутій гарматі – відео

Команда Олександра Кучера розчарувала у Лізі чемпіонів, залишивши турнір вже у першому ж раунді кваліфікації. У чемпіонаті ж Дніпро-1 мало не втратив очки проти Полісся.

Дніпро-1 – Полісся 2:1

Голи: Піхальонок, 63, Бабенко, 90+1 – Янаков, 87 (пен)

На неділю, 6 серпня, в УПЛ винесені чотири матчі 2 туру сезону 2023-2024. У першій зустрічі дня віцечемпіон України Дніпро-1 протистояв новачку турніру Поліссю, пише 24 канал.

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Для команди Кучера це був перший матч у турнірі, адже стартову гру проти Ворскли перенесли через участь обох команд у єврокубках. Полісся же яскраво почало сезон. У першому турі житомирці впевнено переграли Верес (2:0).

Перед грою дніпряни залишились без свого головного бомбардира. Найкращий голеадор УПЛ минулого сезону Артем Довбик офіційно перебрався у Жирону. Тож у звітній грі на вістрі атак Дніпра-1 вийшов вінгер Третяков.

Гра під контролем дніпрян

Підопічним Кучера пророкували проблеми у матчі проти амбітного новачка УПЛ. Втім дніпряни впевнено контролювали гру та зрідка давали житомирцям створювати небезпеку біля своїх воріт.

Основні моменти номінальні господарі створили у другому таймі, а відкрити рахунок дніпряни змогли лише на 63 хвилині. Бланко продавив суперника на фланзі та прострілив на Рубчинського.

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Валентин скинув під удар Піхальонку, який зльоту вразив ворота Кудрика. Наставник Полісся спробував освіжити гру більш швидкими гравцями. На полі з'явились Крушинський, Янаков та Назаренко, який лише нещодавно перебрався у клуб як раз із Дніпра-1.

Полісся майже схопило удачу за хвіст

У гостей цих шансів майже не було, але все ж таки фортуна повернулась обличчям до дебютанта УПЛ. Після удару Янакова зі стандарту рукою у власному майданчику зіграв Когут. Сам Денис і пробив точно з позначки.

Здавалось, що Дніпро-1 вже втрати очки у по сутів виграному матчі, але проти був Бабенко. Опорник господарів вже у компенсований час смачно приклався до м'яча з-за меж майданчика і Кудрик не встиг зреагувати на постріл.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Полісся:

Таким чином, Дніпро-1 вириває перемогу у стартовій грі УПЛ та наздоганяє власне Полісся, а також Чорноморець, Рух та ЛНЗ в середині таблиці. Вже у четвер на команду Кучера чекає битва у Лізі Європи проти Славії.

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Вона пройде у Празі. А між матчами з чехами дніпряни зіграють зустріч УПЛ проти Миная. На Полісся ж у наступному турі чекає домашня гра проти Руха.