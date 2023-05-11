Суддя "намалював" пенальті для Дніпра-1: Ротань пішов розбиратись та отримав вилучення – відео
Дніпро-1 та Олександрія дограють матч 1-го туру УПЛ-2022/2023, який був перерваний через масовану ракетку атаку Росії по Україні. Поєдинок команди розпочали із 9-ї хвилини.
Вже на 22-й хвилині зустрічі рахунок у матчі став 1:0 на користь дніпрян. Назаренко відчув на своєму плечі руку Скорка та впав у штрафному майданчику Олександрії, пише 24 Канал.
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Спірний пенальті у матчі Дніпро-1 – Олександрія / Кадр із трансляції
Суддя, який перебував від епіцентру епізоду у декількох метрах, вказав на пенальті у ворота гостей. Тоді головний тренер Олександрії Руслан Ротань пішов з'ясовувати момент у технічну зону суперника. Тренери поспілкувались на підвищених тонах.
Тоді іноземний футболіст Дніпра-1 Пеглоу дозволив собі розпустити руки у сторону наставника суперника. Бразильський нападник відштовхнув Ротаня.
Тренерські розбірки у матчі Дніпро-1 – Олександрія / Скриншот із KDK
Відео спірного епізоду з пенальті:
За декілька секунд головний арбітр зустрічі вилучив Ротаня та адміністратора Дніпра-1.
Пенальті взявся пробивати штатний пенальтист та найкращий бомбардир УПЛ-2022/2023 Довбик та не схибив із 11 метрів. Артем вивів Дніпро-1 уперед 1:0. Але епізод був дуже скандальним. Арбітр більше малював пенальті для дніпрян, аніж він насправді був.
Однак вже через 4 хвилини Олександрія зрівняла цифри на табло. Ковалець найкраще зіграв на другому поверсі після подачі та зробив рахунок зустрічі рівним 1:1.
Перший тайм закінчився мировою 1:1.
- Для Дніпра-1 ця гра є однією з ключових у боротьбі за чемпіонство. У випадку перемоги над Олександрією команда Олександра Кучера випередить Шахтар, який йде першим, на один бал після 25 турів.
- Якщо матч закінчиться нічиєю, то "гірники" не втратять першу сходинку та матимуть перевагу над суперником у 2 бали.
- Дніпру-1 потрібно перемагати, аби віддалитись від третьої Зорі, яка теж увімкнулась у чемпіонську гонку. Перед цим поєдинком перевага дніпрян була над луганським суперником у 2 очки.
- Олександрія бореться за єврокубки. До четвертого Динамо відставання у 12 балів.