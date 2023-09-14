Все ж таки українець: Дніпро-1 оголосив ім'я нового головного тренера
Джерело:Дніпро-1
Віцечемпіон УПЛ оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став досвідчений наставник Юрій Максимов.
Дніпро-1 після провального старту сезону припинив співпрацю з колишнім головним тренером Олександром Кучером. Клуб розглядав варіант підписання контракту з європейським спеціалістом, проте в результаті вибір зупинився на українці.
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Великий шанс для Юрія Максимова
54-річний фахівець підписав контракт з новим клубом терміном на 2 роки. Останнім місцем роботи Максимова був Звягель з Другої ліги, який він очолював із 20 червня 2023 року. На чолі клуба з Житомирської області він провів 8 матчів, у яких команда Юрія Максимова здобула 6 перемог при 2-х поразках. Після 5-ти зіграних матчів Звягель із 12 балами йде четвертим у турнірній таблиці.
До цього короткий час Максимов провів на посаді спортивного директора Полісся Житомир (із 21 квітня 2023-го по 19 червня того ж року).
Дивіться відео з презентації нового тренера Дніпра-1
Що відомо про Юрія Максимова
- Під час ігрової кар'єри виступав за Кристал Херсон, СК КЧФ Севастополь, Таврія Сімферополь, Дніпро, Динамо Київ, Вердер Бремен, Ростов, Борисфен Бориспіль, Металург Запоріжжя.
- У складі збірної України провів 27 матчів, 5 голів.
- Протягом кар'єри гравця тричі ставав чемпіоном України, володар Кубка України та Німеччини.
- Тренував Динамо Мінськ, ЦСКА Київ, Оболонь Київ, Кривбас, донецький Металург, Мордовія, Тараз, Кешля та Ворскла.
- Найдовше очолював криворізький Кривбас – 77 матчів.
- Здобув два титули з Кешлею та Мордовією.