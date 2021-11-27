Дніпро-1 наколотив Ворсклі 5 голів: Довбик і Гуцуляк оформили по дублю – відеоогляд

Полтавська Ворскла вперше в чемпіонаті України сезону-2021/2022 пропустила аж 5 голів. Команда Юрія Максимова зазнала болісної поразки проти Дніпра-1 у рамках 16-го туру УПЛ.

Дніпро-1 – Ворскла 5:1

Голи: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихальонок, 58 – Кравчук, 84

Нереалізований пенальті: Довбик, 50 (Дніпро-1)

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Погром Ворскли розпочався вже на 11 секунді матчу! Після другої передачі в матчі Олексій Гоцуляк відзначився у воротах Дмитра Різника. Це другий найшвидший гол в історії УПЛ.

Після першого тайму розгрому гостей нічого не передувало, адже дніпряни вели 1:0. На 50-й хвилині Різник ще й врятував свою команду, відбивши удар Артема Довбика з пенальті.

Мабуть, голкіпер сильно розізлив суперника: за 10 хвилин Дніпро-1 забив 4 голи. Артем Довбик й Олексій Гуцуляк оформили по дублю. Ще один гол у ворота гостей забив Олександр Пихальонок.

Полтавська команда змогла відповісти голом престижу наприкінці поєдинку. Гол на свій рахунок записав Кравчук.

Дніпро-1 – Ворскла відеоогляд

. Завдяки перемозі Дніпро-1 вийшов на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, обійшовши саме Ворсклу. Дніпряни мають 34 очки й на 3 бали випереджають полтавців.