Майже вивів клуб у Лігу чемпіонів: Дніпро-1 незабаром визначиться із долею Кучера
Джерело:"ТаТоТаке"
Дніпро-1 програло боротьбу Шахтарю за чемпіонство УПЛ-2022/2023. Натомість дніпрян потрібно ще відстояти за собою друге місце.
У 29-му турі Дніпро-1 безжально поступився "гірникам" 0:3, а саме дербі запам'яталось більш масовою бійкою. Фінальний свисток зафіксував розгром 0:3 та чергове чемпіонство Шахтаря в УПЛ. Дніпряни покидали футбольне поле на "Арені Львів" з опущеними головами.
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Тренерське крісло під Кучером захиталось
Тепер команді Олександр Кучера потрібно ще зберегти за собою друге місце та гарантувати собі місце у кваліфікації Ліги чемпіонів. Натомість команда, яка посяде третю позицію в УПЛ, вийде у відбір ліги Європи.
Перед останнім туром УПЛ Дніпро-1 та Зоря набрали однакову кількість балів – по 64 очки. Але підопічні Кучера розташовуються вище лише за рахунок кращої статистики в очних зустрічах.
За інформацією "ТаТоТаке", найближчим часом керівництво дніпровського клубу остаточно визначиться із долею Олександра Кучера на чолі тренерського містка команди. Наразі поки що у Дніпро-1 сумніваються у доцільності залишити на цій посаді 40-річного спеціаліста, який може вивести клуб у Лігу чемпіонів. Це буде просто фантастичний результат!
Наразі ніхто не називає імен, хто може стати наступником Кучера у разі його відходу.
Очікується, що по закінченню сезону-2022/2023 команду з Дніпра може покинути декілька футболістів, серед яких є легіонери.
Головне про тренерську кар'єру Кучера у Дніпрі-1
- Наприкінці липня 2022 року Кучер очолив Дніпро-1.
- Його контракт із дніпрянами розрахований до кінця червня 2024 року.
- На чолі команди Кучер провів вже 39 матчів, у яких команда здобула 23 перемоги при 10 поразках. Ще 6 поєдинків закінчувались мировими.
- Наставник поки що немає у своєму доробку здобутих із командами трофеїв. До приходу у Дніпро-1 Кучер був граючим тренером Металу, а згодом вже повноцінно зайнявся лише тренерською роботою у Металі (нинішній Металіст, який вже достроково вилетів із УПЛ).