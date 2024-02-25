Підніжка лідеру: Дніпро-1 сенсаційно втратив очки у матчі аутсайдером – відеоогляд

Команда Юрія Максимова є одним з головних претендентів на золоті медалі. У матчі 18-го туру Дніпро-1 приймав аутсайдера чемпіонату команду Минай.

Дніпро-1 – Минай 1:1

Голи: Піхальонок, 51 (з пен.) – Ременяк, 25

Нереалізований пенальті: Кораблін, 40

Трансферний бан завадив Дніпру-1 якісно підсилити склад під час зимової перерви. Лише орендований у Шахтаря Олег Очеретько став новачком команди Максимова, пише 24 Канал.

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Несподіваний результат у Дніпрі

Попри свій незавидний статус Минай першим відкрив рахунок у зустрічі. Результативний удар вийшов у Ременяка, який зльоту пробив після пасу Устименка.

На цьому гості не зупинилися. Активного Устименка у карному майданчику недозволеним прийомом зупинив Сарапій. Арбітр після підказок асистентів призначив пенальті. Проте голкіпер Дніпра-1 Волинець врятував команду після удару Корабліна по центру воріт.

Холодний душ подіяв на підопічних Максимова. У другому таймі "спортклубівці" додали в активності. Це принесло результат на 51-й хвилині зустрічі. Захисник Минаю Корнійчук зіграв рукою у штрафному майданчику. Суддя матчу вдруге призначив одинадцятиметровий. Піхальонок не повторив помилок Корабліна та чітко реалізував пенальті.

До фінального свистка Дніпро-1 намагався вирвати перемогу. Гарну нагоду забити дебютний гол мав Ківінда. Проте фінальний свисток арбітра зафіксував сенсаційну нічию.

Дніпро-1 залишився на другій сходинці, але тепер команда Максимова відстає від Кривбасу на два очки.

Минай додав до своєї скарбнички один бал. Проте закарпатці продовжують замикати турнірну таблицю.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Минай