Дніпро-1 вперше в сезоні втратив очки в матчі з аутсайдером, а Довбик перервав гольову серію

Інгулець зумів зупинити переможну ходу Дніпро-1 в чемпіонаті України, відібравши очки в дніпровського клубу. Хоча сам Інгулець і далі перебуває біля зони вильоту. А гру переривали через повітряну тривогу.

Дніпро-1 виграв попередні шість матчів чемпіонату України. І лише в попередній зустрічі вперше пропустив в рамках УПЛ у грі проти Руху, а сам матч закінчився масовою бійкою на полі.

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Натомість Інгулець – одна з трьох команд, які в цьому сезоні ще не перемагали. Та якщо Дніпро-1 свою серію в цій грі перервав, то команда з Петрового і далі йде без перемог.

Перша половина першого тайму хоч і пройшла за переваги дніпрян, але гострими моментами не відзначилася. А на 23-й хвилині матч довелося перервати через оголошення повітряної тривоги. Тож гравці пішли в укриття. Тривала повітряна тривога понад півтори години.

Вже після вимушеної перерви ініціатива перейшла до футболістів Інгульця. Та забили саме дніпряни. Після подачі з кутового відзначився Адамюк вже перед самою перервою.

Те, що не вдалося зробити в першому таймі, футболісти Інгульця зробили у таймі другому. Зусиллями 19-річного Смолякова команда забила двічі та вийшли вперед на 66-й хвилині.

Однак за дві хвилини рахунок на табло знову був рівний, коли відзначився Піхальонок.

Дніпро-1 – Інгулець 2:2

Голи: Адамюк, 45+1, Піхальонок, 68 – Смоляков, 55, 66

Попри намагання дніпрян вирвати перемогу в цьому матчі, їм так і не вдалося досягнути позитивного результату. Дніпро-1 вперше в сезоні втратив очки в УПЛ. А форвард Артем Довбик, який до цього забив у семи поспіль матчах за клуб, перервав свою гольову серію.