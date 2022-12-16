Не аналог колишнього клубу: Дніпро-1 не отримає бан на виступи в єврокубках, – ЗМІ

Журналіст Сергій Болотніков розповів резонансну історію про можливе виключення Дніпра-1 із єврокубків. УЄФА надійшла скарга, що начебто Дніпро-1 є старим клубом Дніпра, але просто з іншим лого.

Представник ЗМІ припускає, що скаргу в УЄФА на лідера УПЛ-2022/2023 подала Українська асоціація футболу. Начебто це відповідь Ігорю Коломойському на критику у сторону керівництва УАФ.

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Розслідування у будь-якому випадку закінчиться провалом

Сайт FCDNIPRO.COM запевнив, що немає жодної інформації про можливу дискваліфікацію клубу від єврокубків. А розслідування УЄФА не закінчиться успіхом для позивачів.

Немає шансів отримати покарання, т.к. вже виграно не одну справу і є купа судових рішень. Клуб перевіряли багато разів за всі ці роки,

– йдеться у заяві неофіційного сайту клубу.

Сергій Болотніков додавав, якщо УЄФА доведе "махінації" футбольного клубу, то Дніпро-1 буде змушений виплатити усі борги Дніпра.

Офіційний сайт Дніпра-1 наразі ніяк не відреагував на подібний вкид в інформаційний простір.

Нагадаємо, що Дніпро-1 продовжить євровесну в 1/16 фіналу ЧС-2022. Суперником дніпрян стане добре відомий українським уболівальникам АЕК із Ларнаки.

Також команда Олександра Кучера йде на першій позиції за підсумками першого кола УПЛ. Дніпряни випереджають Шахтар та Динамо, які "дихають їм у спину" на 5 балів.