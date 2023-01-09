Занудьгував на лікарняному за лижами: Підручний провів перше тренування після операції – фото

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний поступово повертається до тренувального процесу. Тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра розраховує на допомогу капітана.

Український біатлоніст Дмитро Підручний під час першого етапу Кубка світу в Контіолахті зіштовхнувся із проблемами з коліном. Спортсмен вимушений був піти на лікарняний і перенести операцію.

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Підручний повертається

Проте спортсмен не зміг довго перебувати поза тренувальним процесом. Вже через місяць після операції Дмитро вперше став на лижі.

Фотографією з першого тренування Підручний поділився зі своїми підписниками у Instagram.

Перше лижне тренування за місяць,

– написав капітан збірної України.

Дмитро Підручний на першому тренуваня / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Варто додати, що у Австрії, де перебуває Підручний, проводить збір юнацька збірна України. Тож досвідчений спортсмен буде тренуватися разом з підростаючим поколінням біатлоністів.

Раніше ми повідомляли, що головний тренер збірної України Юрай Санітра розраховує на допомогу Підручного

в нинішньому сезоні. Словацький фахівець сподівається, що Дмитро встигне відновитися до чемпіонату світу 2023. Змагання відбудуться в німецькому Обергофі з 8 до 19 лютого.