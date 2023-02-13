Лідер збірної України Підручний пропустить "індивідуалку" ЧС-2023 з біатлону
Джерело:Суспільне Спорт
Вже 14 лютого у німецькому Обергофі відновиться чемпіонат світу-2023 з біатлону. У цей день біатлоністи позмагаються за нагороди у чоловічій індивідуальній гонці.
Збірна України не буде представлена у цій гонці у найсильнішому складі. Головний наставник збірної України Юрай Санітра розповів, що участь в "індивідуалці" не візьме Дмитро Підручний, який класно виступає на ЧС-2023.
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Перерветься потрапляння у топ-10
Біатлоніст із Тернополя показує найкращі результати у складі обох українських команд.
Підручному дадуть час на відпочинок, адже лише нещодавно Дмитро переніс операцію на розірваному меніску.
Очікується, що капітан чоловічої збірної вийде на німецьку трасу вже в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу-2023 в Обергофі, яка відбудеться 16 лютого.
Перед цим у прихильники біатлону насолодяться двома індивідуальними гонками (у жінок та чоловіків).
Також на біатлоністів та фанатів цього зимового виду спорту чекають дві традиційні естафети та мас-старти. Чемпіонат світу-2023 в Обергофі триватиме до 19 лютого включно.
Як Підручний виступає на ЧС-2023 з біатлону
- Дмитро потрапив в українську четвірку, яка представляла нашу країну у змішаній естафеті. Однак та гонка для наших біатлоністів не задалась – лише 10-те місце.
- А от перший особистий старт Підручного на ЧС-2023 видався куди кращим. Дмитро заїхав у квіткову церемонію (5-та позиція) за підсумками спринту. Українець став єдиним біатлоністом із топ-6, який не виступає за збірну Норвегії. Суперники з цієї скандинавської країни підтримали Дмитра та привітали з чудовим результатом. Серед таких був Тар'єй Бьо та Стурла Легрейд.
- У переслідуванні Підручний дещо втратив за позиціями та фінішував восьмим. Дмитро пройшов три вогневі рубежі на нуль та лише на першій стійці схибив двічі.