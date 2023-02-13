Лідер збірної України Підручний пропустить "індивідуалку" ЧС-2023 з біатлону

Вже 14 лютого у німецькому Обергофі відновиться чемпіонат світу-2023 з біатлону. У цей день біатлоністи позмагаються за нагороди у чоловічій індивідуальній гонці.

Збірна України не буде представлена у цій гонці у найсильнішому складі. Головний наставник збірної України Юрай Санітра розповів, що участь в "індивідуалці" не візьме Дмитро Підручний, який класно виступає на ЧС-2023.

Цікаво прочитати "Ласкаво просимо у команду": зірковий Бьо привітав Підручного з 5-м місце на ЧС-2023

Перерветься потрапляння у топ-10

Біатлоніст із Тернополя показує найкращі результати у складі обох українських команд.

Підручному дадуть час на відпочинок, адже лише нещодавно Дмитро переніс операцію на розірваному меніску.

Очікується, що капітан чоловічої збірної вийде на німецьку трасу вже в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу-2023 в Обергофі, яка відбудеться 16 лютого.

Перед цим у прихильники біатлону насолодяться двома індивідуальними гонками (у жінок та чоловіків).

Також на біатлоністів та фанатів цього зимового виду спорту чекають дві традиційні естафети та мас-старти. Чемпіонат світу-2023 в Обергофі триватиме до 19 лютого включно.

Як Підручний виступає на ЧС-2023 з біатлону