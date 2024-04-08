Підручний готуватиметься до нового сезону окремо від збірної України: відома причина

У наступному сезоні Кубка світу чоловіча збірна України з біатлону виступатиме під керівництвом нового тренера. Однак капітан команди Дмитро Підручний вирішив продовжити співпрацю із Юраєм Санітрою.

Минулий біатлонний сезон став одним з найважчих в кар’єрі 32-річного капітана чоловічої збірної України Дмитра Підручного. Влітку на одному з тренувань спортсмен зламав руку, після чого довгий час проходив реабілітацію.

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Підручний продовжить працювати з Санітрою

По завершенню сезону Федерація біатлону України анонсувала зміни в тренерському штабі команди – словацького спеціаліста Юрая Санітра, який очолював команду останні 8 років, в новому сезоні замінить Надія Бєлова. Втім, Дмитро планує продовжити роботу з Санітрою і тренуватися окремо від команди.

"Я звернувся до Івана Крулька і дякую, що він мене почув. Ми мали хороший діалог і багато спілкувалися з приводу вибору тренера. Прийшли до згоди, що мені за 8 років багато чого вдалося і є налагоджена певна схема роботи.

Незважаючи на травми, які у мене були, за ці два роки ми все одно знаходили можливості тримати досить пристойний рівень. Ми дійшли згоди, що я продовжу роботу з Юраєм на ці два роки до Олімпіади, щоб не ламати цю систему, яка у нас з ним вибудована", – сказав Підручний.

У минулому сезоні Підручний лише один раз потрапив до топ-10 в особистих гонках на рівні Кубку світу, а чоловіча збірна України не змогла втримати позицію в топ-10 Кубка націй, через що втратила на наступний сезон квоту 5 спортсменів в особистих гонках.