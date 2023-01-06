"Росія через спорт несе пропаганду": інтерв'ю з Підручним про кінець кар'єри, травму та санкції

Для лідера чоловічої збірної України з біатлону сезон розпочався з прикрощів. На першому етапі Кубка світу біатлоніст стартував лише в естафеті, після чого його не заявили на наступні старти. Медичне обстеження встановило розрив меніска.

Дмитро Підручний – чемпіон світу з біатлону у гонці переслідування 2019 року. Капітан чоловічої збірної після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Національної гвардії України, змагався за посаду президента федерації біатлону України, на старті сезону отримав травму, після чого йому зробили операцію. В інтерв'ю 24 Каналу він розповів про своє відновлення, плани на цей сезон та висловився щодо своєї майбутньої кар'єри.

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Медичне обстеження показало розрив меніска. 8 грудня українському спортсмену Підручному зробили операцію. Тепер біатлоніста чекає тривале відновлення.

"Трохи шкутильгаю": про травму та відновлення

Як почуваєтеся після операції?

Самопочуття загалом добре, вже минуло понад три тижні після операції. Я вже декілька днів ходжу без милиць, але не повністю ступаю на ногу, трохи шкутильгаю. Ногу вже трохи згинаю. Приступив до реабілітації, роблю різні вправи, щоб відновити м'язи. До тренувань я приступив раніше, просто вони не стосуються цієї ноги: на руки, прес, спину. Доводиться однією ногою крутити велосипед.

Що прогнозують лікарі, як швидко ви зможете повернутися до змагань?

Важко загадувати, як швидко я можу повернутися до змагань. Лікарі сказали, що перші 3 тижні будуть складними. Наступні 3 тижні буде реабілітація. І після цього вже можна буде повертатися до максимальних навантажень. Але чи зможу я повноцінно відновитися за цей час та повернути форму – важко сказати. Складно спрогнозувати на які саме змагання я зможу повернутися.

Щодо своєї фізичної форми, то тут важко загадувати, я ледве ходжу. Сподіваюся, що найближчим часом зможу відновитися, але знову ж, я не знаю, куди мене візьмуть – в команду "А" чи "Б". Звісно, що серед моїх бажань є участь у чемпіонаті світу, але це можливо лише тоді, якщо все складатиметься ідеально.

Тобто умовно через місяць ви зможете приступити до повноцінних тренувань?

Я думаю, що зможу раніше.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у своєму телеграм-каналі розкритикував ваші методики лікування, назвавши їх шарлатанськими. Мовляв, "вони витратили дорогоцінний час та давали марні надії на можливий старт сезону". Чи бачили цей коментар? Яка ваша думка щодо цього?

Меніск же не рветься просто так. Це ж не сталося декілька років тому, і от я з тим жив, а саме зараз надумав зробити операцію. Це травма, яка сталася зараз. Ми максимально швидко відреагували на те, що сталося. Ми не могли зробити операцію літом чи весною, оскільки не було травми.

А щодо методів лікування. Лікували те, що бачили. Попередній діагноз був щодо надриву зв'язків, ми це вилікували, мене перестало це турбувати. Після цього я приступив до повноцінних тренувань.

"Через війну не всі змогли вчасно приступити до тренувань": про старт сезону

Як оцінюєте старт сезону? Звісно, що для вас він надскладний, як вам виступ команди?

Про мій старт сезону нема що й говорити, бо його не було. А щодо світових лідерів, то тут все очікувано. Але от від Кентена Фійона-Має я очікував кращих результатів на початку сезону. А так, усе прогнозовано. Норвежці, як завжди, на дуже високому рівні.

Стосовно нашої команди, ми провели якісну підготовку. Через війну не всі спортсмени мали змогу вчасно приступити до тренувань. До того ж попередній сезон ми закінчили 24 лютого, ми не брали участі в останніх трьох етапах. Це також дало певні негативні результати на теперішній сезон. Фактично, три місяці жоден член нашої команди повноцінно не тренувався.

Особисто я майже не мав повноцінних тренувань з 24 лютого й до початку червня. Ця "пауза" відбивається на наших результатах зараз. Вже влітку ми мали хороші збори, тренування. До початку сезону команда підійшла в доволі непоганій формі, якщо враховувати обставини. Результати не надто високі, хотілося б, щоб в естафетах наша команда виглядала краще.

Можливо хтось з біатлоністів вас здивував своїми виступами у новому сезоні?

Швейцарець Ніклас Хартвег досить вдало почав сезон. Його можна назвати здивуванням нового сезону.

Як гадаєте, хто цього року претендує на Великий кришталевий глобус?

Цього року думаю, що Йоганнес Бьо буде поза конкуренцією. Я думаю, що він однозначно візьме Великий кришталевий глобус.

"Санкції цілком виправдані": про відсторонення росіян та білорусів

Нинішній сезон – без росіян та білорусів. Як довго мають тривати ці спортивні санкції, на вашу думку?

Добре, що вони є. Знімати зараз їх точно не потрібно. Вони мають тривати поки не закінчиться війна, поки росіяни не виплатять всі репарації. Росія знищила дуже багато наших спортивних об'єктів…

Допускати росіян до цивілізованого світу, я ж зараз не лише про біатлон, – це не правильно. Це покарання вони несуть цілком заслужено. Кожен громадянин Росії відповідає за те, що відбувається у нас в країні. Багато українських спортсменів загинули через російську агресію, декому довелося змінити свою діяльність та стати на захист країни, дехто не має змоги тренуватися, бо росіяни зруйнували спортивну інфраструктуру.

Тож хіба представники Росії та Білорусі мають право виступати? Ці санкції цілком виправдані, їх потрібно зберегти й надалі, а, можливо, навіть і посилити. Недавно я чув, що росіян планують допустити до Олімпіади у 2024 році. Я вважаю, що рано про це говорити, поки не закінчиться війна.

Раніше в IBU повідомляли, що можуть допустити представників Росії та Білорусі, якщо вони засудять війну. Як вам така ініціатива?

Важко щось сказати з цього приводу. Моя думка, що не варто допускати їх до змагань зараз.

Важко повірити в те, що хтось зі збірної Росії зможе засудити дії своєї країни, більшість російських біатлоністів мають військові звання. Однак дехто зі світових спортсменів продовжує виступати за їхнє повернення, кажучи, що вони не причетні до війни.

Не всі це знають. Це можна побачити по заявах братів Фуркадів, також нещодавно прозвучали неоднозначні слова від Доротеї Вірер, яка виступила за повернення росіян. Ми повинні зрозуміти, що російська пропаганда дуже потужно працює в країнах Європи. Ті ж спортсмени не завжди мають достовірну інформацію про те, що відбувається, як в Україні, так і в Росії.

Росія через спорт доносить свою пропаганду. Там спорт настільки тісно переплетений з політикою. Звичайно, що нам дивно чути щось подібне від таких видатних спортсменів. Ми маємо доносити світові правду, говорити про те, що насправді відбувається. Разом ми зможемо добитися цього. Водночас багато світових біатлоністів почали цікавитися подіями в Україні.

У перші дні війни мені писало багато спортсменів, вони багато чого не знали. Вони почали стежити за нами та спостерігати за тим, що відбувається насправді. Зараз ми відчуваємо багато підтримки. Ми можемо бачити, як багато спортсменів виступають на етапах Кубка світу з українською символікою. Це приємно, це свідчить про те, що вони пам'ятають про війну.

Підтримка світових біатлоністів: хто написав Підручному 24 лютого

Що вам писали переважно?

Зараз вже менше пишуть. А от в перші дні війни було дуже багато повідомлень. В основному питали, як моя родина, пропонували свою допомогу, розпитували яка в нас ситуація. Багато хто пропонував житло, кликали до себе. Питали також про службу в Нацгвардії.

Хто зі світових лідерів біатлону вам писав?

Ерік Лессер дуже багато питав, ми пізніше з ним в Німеччині бачилися, багато розмовляли на цю тему. Також писали Ева Пускарчикова, Лінн Перссон, Тіріль Екгофф, Сімон Едер, Міхаель Реш. Я вже всіх не згадаю, але дуже багато біатлоністів мені писали у перші дні війни.

Ви вже згадували у розмові про Фуркадів, чи вдалося вам поставити крапку у конфлікті з ними?

У квітні Підручний у своєму інстаграмі звернувся до відомих братів Фуркадів . Він розкритикував позицію французьких спортсменів, які підтримали відсторонених росіян.

Це не був конфлікт. Я просто висловив свою думку, і тим самим поставив крапку. Я не планую з ними щось обговорювати, це була просто моя думка про них. Хотів їм донести, що вони неправі.

"Спортсмени були незадоволені результатом": про вибори президента ФБУ

Вибори нового президента Федерації біатлону України відбулися 14 листопада, під час звітно-виборної конференції ФБУ. За цю посаду змагалися двоє кандидатів – Іван Крулько та Дмитро Підручний. За результатами голосування, 58 делегатів підтримали кандидатуру Крулька, 31 – висловились за Підручного.

Чи комунікуєте ви з новим очільником федерації біатлону України Іваном Крульком?

Ми певний час комунікували, суто з робочих питань. Наразі ми не комунікуємо, але певний час такі спроби були. Можливо це відновиться, оскільки я зараз не виступаю.

Як відреагували ваші колеги по команді на результат виборів?

Ті колеги, з якими я найбільше спілкуюся, відреагували негативно, вони були незадоволені результатом. Ви могли бачити, що більшість біатлоністів підтримували саме мене. Всі розуміють, що потрібно далі працювати і займатися біатлоном та улюбленою справою, незалежно від того, який керівник.

Ви опублікували свою програму за 12 годин до виборів, майже не давали інтерв'ю. Багато спортивних діячів та журналістів розкритикували вас через це, мовляв, не було достатнього розголосу, і відповідно такий результат.

На мою думку, це все одно б не вплинуло на результати. Це не вибори такого широкого загалу. Тут має право голосувати обмежена кількість людей. От з ними я багато спілкувався, всю необхідну інформацію про своє бачення розвитку українського біатлону я доносив. Це було не через ЗМІ, а під час особистих зустрічей. І програму я їм показував задовго до того, як її представив на широкий загал. Звичайно, що багато помилок було допущено з моєї сторони. Погоджуюся з тим, що програму було слід опублікувати раніше.

Але припустимо, що я програв тільки через це. Мій опонент взагалі не спілкувався зі ЗМІ, не оголосив свою програму. І говорити, що я програв саме через це – не зовсім правильно.

"Думки були ще з 2018-го": про можливе закінчення кар'єри

В одному зі своїх останніх інтерв'ю ви заявили про можливе закінчення кар'єри...

У мене думки про закінчення кар'єри вже з 2018 року. Я думаю, що подібні думки є в кожного спортсмена. Зараз я хотів би продовжити займатися улюбленою справою. Таких думок про те, що я хочу закінчити кар'єру немає. У моїх планах – відновитися та повернутися до тренувань. Як мінімум цей сезон я планую виступати. Що буде далі – не знаю. Є різні чинники, які можуть вплинути на моє рішення.

Хто міг би у подальшому взяти на себе відповідальність бути капітаном зібрної, як гадаєте?

Наразі можемо виокремити Антона Дудченка, він дуже сильно виріс за останні декілька сезонів. Можливо через рік – два ми побачимо інші прізвища. Той же Віталій Манзин, він зараз добре проявляє себе на змаганнях.

Основні здобутки Підручного