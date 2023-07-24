Український боксер проведе бій за чемпіонський титул в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа

Український боксер Дмитро Митрофанов виступить в андеркарді бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. На кону цього поєдинку буде чемпіонський титул.

Дмитро Митрофанов, який є чемпіоном WBO Oriental, проведе бій проти британця Хамзи Шираза. На кону буде титул WBC Silver в середній вазі, яким володіє Шираз. Цей бій відбудеться в андеркарті бою Усик – Дюбуа 26 серпня в Вроцлаві.

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Варто відзначити, що Митрофанов та Шираз поки йдуть без поразок на професійному ринзі. Українець провів 14 боїв, в 13 з яких здобув перемогу і ще одного разу бій закінчився внічию. Попередній свій бій Митрофанов провів 15 квітня 2023 року. В бою проти венесуельця Хуана Карлоса Родрігеса він захистив свій чемпіонський титул. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та втретє захистив титул. До цього Митрофанов не боксував півтора року.

Супернику українця Хамзі Ширазу 24 роки. Справжнє ім'я – Мухаммед Хамза Шираз, має пакистанське та індійське коріння. Боксує у стійці правші, має зріст 191 см. Дебютував як професіонал у вересні 2017 року. За цей час провів 17 боїв, одержав 17 перемог, 13 з яких нокаутом. Наразі Шираз посідає 6 сходинку рейтингу WBO та 8 рейтингу WBC. Володіє титулами WBC Silver та Commonwealth Boxing Council у середній вазі, що стояли на кону його поєдинку з Рівером Вілсоном-Бентом у листопаді 2022 року. Тоді Хамза зупинив співвітчизника технічним нокаутом у другому раунді. Свого часу володів титулами WBO European у першій середній вазі, WBC International Silver у середній вазі.

Митрофанов – не єдиний українець, який виступить в андеркаді бою Усик – Дюбуа. Чемпіон WBO International Денис Берінчик вийде в ринг проти боксера зі Швеції Ентоні Їгіта. Це буде друга зустріч Дениса Берінчика з Ентоні Їгітом, правда вперше серед професіоналів. На Олімпійських іграх в Лондоні у 2012 році Їгіт у непростому поєдинку поступився Денису в 1/8 фіналу. Нагадаємо, тоді Берінчик здобув срібло у категорії до 64 кг.