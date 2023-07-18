Олександр Усик готується до бою проти британця Даніеля Дюбуа. Але з Великою Британією Усика пов'язує не лише майбутній суперник, але й боксер, який був кумиром для нього на початку кар'єри.

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Усик зізнався, що коли ще виступав в аматорах, то намагався повторювати рухи в рингу, як Насім Хамед. Той відзначився тим, що доволі часто пританцьовував в ринзі.

"Коли були аматорами, ми копіювали його рухи. У нас в залі забороняли це робити. І нас сварили за це. Тому що вони думали, що таким чином ми розслаблені, чи в нас немає концентрації. Але я продовжував це робити. Навіть на змаганнях", – розповів Усик.

Насім Хамед Британський професійний боксер єменського походження, чемпіон світу в напівлегкій ваговій категорії за версіями WBO (1995 – 2000), IBF (1997), WBC (1999) та IBO (2002), чемпіон Європи за версією EBU (1994) в легшій вазі. Мав прізвисько "Принц Насім". Свій перший чемпіонський титул він здобув, коли йому був 21 рік. На професійному ринзі з 1992 до 2002 року провів 37 боїв, здобувши 36 перемог (31 з них – достроково).

На цій же зустрічі з журналістами був і сам Насім Хамед. І коли журналісти йому розповіли, що Усик намагався повторювати його рухи, то в боксера було чимале здивування.

Дивіться відео, де Усик розповідає про копіювання рухів Насіма Хамеда

Свій наступний бій Олександр Усик проведе проти Даніеля Дюбуа. Цей бій відбудеться 26 серпня у польському місті Вроцлав.

Усик намагався домовитися про бій проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Але сторонам так і не вдалося досягти домовленостей.