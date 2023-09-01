Українізація триває повним ходом: Жирона підписала вихованця Динамо
Джерело:телеграм-канал Buckaroo Banzai
На одного українського футболіста в Іспанії стало більше. Жирона підписала вихованця київського Динамо Дмитро Мельніченка.
Футболіст вже у свої 19 років продовжив кар'єру в одному з перспективних іспанських клубів. Дмитро Мельніченко став третім українцем в структурі після трансферів Віктора Циганкова та Артема Довбика.
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Ще один українець у Жироні
Щоправда, наразі вихованець київського Динамо гратиме за команду "B". Але це вже чудовий трамплін у вигляді Жирони для успішної кар'єри.
Іспанський клуб поки що не повідомив про підписання третього футболіста з України. Деталі співпраці теж не розголошуються.
10 вересня Жирона "B" розпочинає новий сезон-2023/2024. Друга команди "червоно-білих" зіграє проти УЕ Тона.
Що відомо про Дмитра Мельніченка
- 19-річний футболіст, який виступає на позиції центрального півзахисника.
- Мельніченко – вихованець київського Динамо, який у серпні 2022-го року перейшов у юнацьку команду львівського Руха. Пограв за Динамо та Рух у Юнацькій лізі УЄФА.
- 1 березня 2023-го підписав контракт із Нивою Бузова, який у поточному сезоні виступає у Першій лізі України, на правах вільного агента.
- 1 липня того ж року попрощався із Нивою.
- Викликався у збірну України U-16.