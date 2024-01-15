Застрягли на кордоні через COVID-19: як МЗС допоміг тріумфу збірної України на ЧЄ з фітнесу
Джерело:Бомбардир
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згадав випадок з довоєнного минулого. Тоді через світову пандемію українські спортсмени не мали змогу потрапити на чемпіонат Європи з фітнесу та бодибілдингу.
Спорт відіграє важливу роль у міжнародній політиці. Завдяки успіхам атлетів на престижних змаганнях про країну дізнаються у всьому світі. Крім того, зірки спорту мають можливість впливати на суспільну думку, доносячи правильні меседжі.
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Кулеба: Якби ми не допомогли, то не було б перемоги
Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пригадав, як його відомство підтримало спортсменів під час пандемії. Завдяки втручанню МЗС, представники збірної України з бодибілдингу та фітнесу змогли потрапити на ЧЄ та здобути чисельні нагороди.
Коли був ковід та весь світ стояв, збірна України з фітнесу не могла потрапити до Іспанії на чемпіонат Європи. Ми їм допомогли прорватися через усі бар'єри та заборони. А вони здобули там перемогу. Я був дуже задоволений, що ми допомогли цій перемозі. Оскільки якби ми не допомогли, то не було б цієї перемоги,
– розповів Кулеба.
Як виступили українці на ЧЄ-2020
- Зазначимо, що у вересні 2020 року чемпіонат Європи з бодибілдингу та фітнесу проходив в іспанському місті Санта-Сусанна. Через суворий ковідний протокол наші спортсмени застрягли на кордоні Іспанії, а деяких членів команди забрали до поліції.
- Втім, завдяки втручанню МЗС наші атлети змогли потрапити на турнір. На ЧЄ-2020 українці здійснили справжній фурор, здобувши 40 нагород. Двадцять разів лунав Гімн України на честь перемог нашої збірної.
- На ЧЄ-2020 збірна України посіла перше загальнокомандне місце серед жінок та третє серед чоловіків.