Застрягли на кордоні через COVID-19: як МЗС допоміг тріумфу збірної України на ЧЄ з фітнесу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згадав випадок з довоєнного минулого. Тоді через світову пандемію українські спортсмени не мали змогу потрапити на чемпіонат Європи з фітнесу та бодибілдингу.

Спорт відіграє важливу роль у міжнародній політиці. Завдяки успіхам атлетів на престижних змаганнях про країну дізнаються у всьому світі. Крім того, зірки спорту мають можливість впливати на суспільну думку, доносячи правильні меседжі.

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Кулеба: Якби ми не допомогли, то не було б перемоги

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пригадав, як його відомство підтримало спортсменів під час пандемії. Завдяки втручанню МЗС, представники збірної України з бодибілдингу та фітнесу змогли потрапити на ЧЄ та здобути чисельні нагороди.

Коли був ковід та весь світ стояв, збірна України з фітнесу не могла потрапити до Іспанії на чемпіонат Європи. Ми їм допомогли прорватися через усі бар'єри та заборони. А вони здобули там перемогу. Я був дуже задоволений, що ми допомогли цій перемозі. Оскільки якби ми не допомогли, то не було б цієї перемоги,

– розповів Кулеба.

Як виступили українці на ЧЄ-2020