Лідера Зорі хочуть підписати клуби з Росії та Іспанії

Один із провідних виконавців Зорі Дмитро Іванісеня вже найближчим часом може покинути Україну.

Іванісеня, швидше за все, покине команду після завершення сезону. Менеджер гравця Іван Поробія розповів про різні варіанти.

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"Багато клубів з Туреччини цікавляться. Дзвонять, є інтерес до гравця. Є клуб з Іспанії, який проявив серйозний інтерес, а також клуб з Росії, який не такий цікавий. Після завершення сезону футболіст вирішить", – сказав Поробія.

Результативність Іванісені