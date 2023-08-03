Ексодноклубник Мессі за крок від повернення в донецький Шахтар

Легендарний український захисник Дмитро Чигринський незабаром може приєднатися до свого рідного клубу. Досвідчений захисник повинен підсилити захисну ланку "гірників".

Донецький Шахтар в першому турі УПЛ на тривалий час втратив центрального захисника Валерія Бондаря, який невдало приземлився на газон та зламав ключицю. Рятувати "гірників" напередодні важливих матчів Ліги чемпіонів повинен футболіст грецького Іонікоса Дмитро Чигринський.

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Двічі в одну річку увійдеш

За інформацією джерела, ексгравець збірної України Дмитро Чигринський вже пройшов медогляд напередодні підписання контракту з Шахтарем. Тож найближчим часом відбудеться другий камбек захисника до команди "гірників".

Нагадаємо, що влітку 2009 року Дмитро Чигринський підписав контракт з іспанською Барселоною. Тоді "блаугранас" заплатили за українця фантастичні 25 мільйонів євро. Проте Дмитро не зумів себе проявити в зірковій команді Мессі та вже наступного року повернувся до Шахтаря, але за 15 мільйонів.

Після завершення виступів у складі "гірників", Чигринський пограв за Дніпро, а потім переїхав до Греції, де захищав кольори АЕКа та Іонікоса.

За підсумком минулого сезону Іонікос залишив елітний дивізіон. А Дмитро Чигринський не збирається опускатися класом нижче та готовий до нових викликів.