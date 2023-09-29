Підготував слова для легенди: Чигринський зізнався, що для нього означатиме матч із Барселоною

Жереб звів Шахтар із Барселоною у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. Здійснились усі побажання центрбека "гірників" Дмитра Чигринського, якому свого часу вдалось пограти за каталонський гранд.

Досвідчений футболіст хотів побачити у суперника Шахтаря свою колишню команду з Іспанії. Що й сталось. Дмитро Чигринський розповів, що для нього означатиме гра проти Барселони.

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Чигринський: Це буде не просто матч для мене

Однозначно, з Барселоною для мене буде не просто гра. Але після стількох років повернутися на цей рівень Ліги чемпіонів… Вище за цю мотивацію нічого не може бути,

– зізнався оборонець "гірників".

Чигринський додав, що від того часу, коли він виступав в Іспанії минуло багато часу, тому змінилось майже все – від команди до персоналу клубу. Однак Дмитро запевнив. що майбутня гра буде для нього не просто футбольним матчем.

Український футболіст вже навіть подумав, що скаже при зустрічі головному тренеру Барселони Хаві, з яким вони пограли ще на футбольному полі.

Можливо, будуть якісь додаткові розмови, це Барселона. Але команда змінилася, багато людей змінилось, вони теж за цей період в 10-15 років пройшли певний шлях. Тоді Барселона була топ, а в останні роки вони пройшли певну кризу. Це футбол, це життя. Все змінюється. Але, звичайно, це буде не просто матч для мене. При зустрічі скажу Хаві іспанською: "Привіт, як справи?". Думаю, він скаже мені щось приємне. Ми з ним добре спілкувалися, тому впевнений, що він мене гарно привітає,

– відповів Чигринський.

Відзначимо, що Хаві виступав за першу команду Барселони із далекого 1998-го по 2015-й роки. Чигринський пограв за каталонський клуб із кінця серпня 2009-го по початок липня 2010-го.

У футболці "блаугранас" український захисник відіграв лише 14 матчів, у яких заробив три жовті картки. Разом з Барселоною Чигринський став чемпіоном Іспанії-2009/2010 та чемпіоном Клубного чемпіонату світу-2010.

Нагадаємо, що Дмитро повернувся у Шахтар на початку серпня 2023-го, підписавши контракт до кінця поточного сезону-2023/2024. У цьому сезоні провів три поєдинки.

Перша зустріч між Шахтарем та Барселоною у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024 25 жовтня, а другий поєдинок запланований на 7 листопада.