Відомий спортивний лікар розповів про травму Себальоса у грі із Лаціо, порівнявши її з Мбаппе

Старт Динамо у Лізі Європи розпочався із поразки від Лаціо. Окрім цього, центральний захисник столичної команди під час матчу отримав травму та вибув на декілька тижнів.

Колумбійський центрбек "біло-синіх" Браян Себальос отримав травму у матчі першого туру Ліги Європи проти Лаціо. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував ситуацію, яка склалась з гравцем київського клубу, про це повідомляє Hospital Pass.

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Травма Себальоса подібна до Мбаппе

Дмитро Бабелюк, спортивний лікар та блогер, розповів, що у 23-річного центрбека Динамо травма задньої поверхні стегна. Фахівець відзначив, що це типовий механізм – надрив м'язу на фоні спринту та прискорення, а потім різка зміни вектора руху.

Як мінімум, виліт на 3 тижні. Потрібно робити МРТ якомога швидше, що дозволить точно встановити діагноз, класифікувати травму за міжнародними протоколами і спрогнозувати термін відновлення,

– написав Бабелюк.

Окрім цього, спортивний лікар порівняв травму Себальоса, заявивши, що вона аналогічна тій, що у зіркового нападника Реала Мбаппе. Француз також у нещодавньому матчі проти Алавеса отримав пошкодження стегна.

Наступний матч "біло-сині" зіграють у столичному дербі із дебютантом УПЛ Лівим Берегом – 29 вересня, о 18:00. Після цього підопічні Шовковського вирушать у Німеччину на матч із Хоффенхаймом в рамках другого туру Ліги Європи – 3 жовтня, о 19:45 за київським часом.