"Іванісеня – ідіот": Кварцяний – про вчинок ексгравця збірної, який продався за російські гроші

Дмітрій Іванісеня поповнив ряди ексфутболіста Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощука, отримавши російський паспорт. Коротку, але чітку оцінку його жалюгідним діям дав відомий український тренер Віталій Кварцяний.

Мегадосвідчений український тренер Віталій Кварцяний прокоментував інформацію про те, що ексфутболіст Зорі та збірної України Дмітрій Іванісеня отримав російське громадянство.

Читайте також Закріпив статус зрадника: ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт

Кварцяний ненависно висловився у бік Іванісені

70-річний фахівець, який передусім відомий за багаторічною успішною роботою у луцькій Волині, відповів коротко на запитання журналіста, назвавши Іванісеню ідіотом.

"Дмітрій Іванісеня отримав російське громадянство? Він ідіот. Це питання політичне.

Я не хочу давати там такі коментарі, вони нічого не дадуть. Я сказав, ідіот і все. Цим все сказано", – сказав Віталій Кварцяний.

Хто такий Дмітрій Іванісеня