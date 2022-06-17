Для людей буде свято, – Бущан хотів би, щоб новий сезон УПЛ відбувся в Україні

Через повномасштабно масштабний наступ Росії на територію України сезон УПЛ 2021/2022 достроково закінчили. Команди зіграли лише одне коло.

Бущан: Я, звісно, за те, щоб чемпіонат відбувався в Україні

Наразі розмірковують над проведенням нового сезону чемпіонату України. Раніше зазначалося, що його можуть зіграти за кордоном.

Читайте також В збірній вже рік всі розмовляють українською, – Бущан про рішення гравців перейти на державну

Голкіпер Динамо та збірної України хотів би, щоб новий сезон УПЛ відбувся в Україні.

"Я, звісно, за те, щоб чемпіонат відбувався в Україні, тому що це для людей буде свято. Але УАФ повинна спланувати, тому що бувають сирени.

Безпека гравців, вболівальників – це треба все обдумати, щоб був якийсь чіткий план, що робити. А так взагалі хлопці, звісно, всі хочуть вдома грати. Вдома – це в нашому розумінні і Львів, і Херсон, і Донецьк, і Київ, і Одеса. То все рідний дім", – сказав Бущан.

Що відомо про новий сезон УПЛ

Новий сезон УПЛ буде гратись саме в Україні. При цьому учасники єврокубків хотіли б грати частину матчі за кордоном.

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас озвучив два варіанти проведення чемпіонату: у Києві та на заході України.

Він запевнив, що це розпорядження президента України Володимира Зеленського, який не збирається робити винятків щодо виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні, якщо він таки стартуватиме, участь не братимуть одразу два клуби.