На початку листопада Мірча Луческу залишив Динамо після серії невдач. Румунський фахівець працював у київському клубі за 2020 року.

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На старті цього періоду асистентом Містера був італієць Дієго Лонго. Він виконував обов'язки асистента Луческу у чемпіонському сезоні 2020-2021.

Зараз Лонго працює в Румунії, у клубі другого дивізіону Кіндія. Після нічийного матчу із Конкордією (1:1) в роздягальні команди сталась скандальна ситуація.

Румунські ЗМІ повідомляють, що гравці Кіндії висловили незадоволення Лонго через те, що той начебто лобіює інтереси окремих футболістів. На їх думку, це пов'язано зі змовою з агентом цих гравців. який також допоміг самому Дієго працевлаштуватись в клубі.

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Повідомляється, що під час конфлікту між сторонами відбулась навіть бійка. Італієць начебто погрожував відсторонити від команди всіх, хто буде з ним сперечатись.

До слова, сама Кіндія виступає кепсько цього сезону. Клуб йде 11-им, хоча ще минулого сезону виступав в елітному дивізіоні. Відзначимо, що після відходу з Динамо Лонго встиг попрацювати в албанських Кукесі, Фламуртарі та Теуті.