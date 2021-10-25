Діяв у режимі виживання: пілот Формули-1 проїхав усю гонку без води і ледь втримав болід
Джерело:Autosport
Пілот Red Bull Серхіо Перес провів у США одну з найважчих гонок у своєму житті. У боліді Переса відмовила система подачі води вже на першому колі гран-прі США, тому всю гонку мексиканець їхав без води.
Перес втрачав реакцію та сили в тілі
Перес героїчно втримався на третьому місці, але після гонки ледь стояв на ногах. На традиційному інтерв'ю після гонки Перес ледве "витягнув" із себе декілька слів.
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Мексиканський пілот розповів, що в день гонки почувався не дуже добре. Від старту гонки він залишився без води й після того, як подолав близько 1/3 гран-прі, почав відчувати проблеми.
Вже на 20-у колі я був абсолютно ніякий. Сил не залишилося, руки й ноги слабшали. Те ж саме стосується зору, я почувався досить некомфортно,
– сказав Перес.
Чеко зізнався, що на гран-прі США діяв у режимі виживання і зазначив, що навряд чи б втримав болід, якби щось сталося.
"Якби щось сталося, то я не зміг би контролювати болід. Це була найдовша гонка в моєму житті, безсумнівно", – розповів пілот Red Bull.
За словами мексиканця, найважчими були останні 30 – 40 кіл.
Як Перес виступає у сезоні-2021
- Мексиканець проводить перший сезон у Red Bull. У 2021 році Серхіо здобув одну перемогу на гран-прі Азербайджану та ще тричі потрапив на подіум.
- Перес посів третє місце у Франції, Туреччині та США. Загалом він набрав 150 очок та посідає 4-е місце у заліку пілотів.
- Після гран-прі США Перес та інші 16 гонщиків втратили шанси стати чемпіонами у 2021 році. Боротьбу за титул фактично ведуть Макс Ферстаппен, Льюїс Хемілтон та формально Валттері Боттас.